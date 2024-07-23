Названы любимые салаты в разных регионах России

Аналитики торговой сети «Пятерочка» изучили данные продаж в период с января по май текущего года и выявили самые популярные салаты россиян. Об этом сообщила пресс-служба «Пятерочки».

В топ-5 любимых салатов жителей России в период с января по май 2024 года вошли традиционные — оливье, которого купили свыше 3 млн упаковок, сельдь под шубой (около 2,4 млн), крабовый (2,1 млн) и винегрет (1,43 млн).

Однако самой популярной у россиян оказалась морковь по-корейски — за 5 месяцев ее купили почти 10 млн упаковок. Наиболее востребована она оказалась у жителей Красноярска и Казани — там на морковь по-корейски пришлась каждая вторая проданная упаковка салата. В Перми, Краснодаре и Ростове-на-Дону этот показатель превысил треть, а в Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске, Волгограде, Новосибирске и Уфе он находится на уровни четверти. В Мурманске и Санкт-Петербурге морковь по-корейски стала каждым пятым купленным салатом, а в Москве на этот салат среди всех приобретенных приходится 16%. По мнению аналитиков, популярность этому блюду обеспечили ее доступная цена и универсальность.

В Калининграде самыми любимыми оказались «Мимоза», оливье и крабовый салат, при этом если оливье и крабовый остаются популярными и в других городах, то «Мимоза» — исключительно в Санкт-Петербурге и Калининграде, где она входит в топ-10.

Пятерка любимых салатов жителей Москвы, исключая морковь по-корейски, содержит сельдь под шубой, винегрет, спаржу по-корейски и оливье. Жители Санкт-Петербурга показывают в целом те же предпочтения, кроме винегрета — у них он уступил крабовому салату.

При этом салат цезарь в целом не пользуется популярностью в России. В десятку популярных он попал только в нескольких городах — Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Мурманске, Хабаровске, Екатеринбурге и Краснодаре. Еще реже россияне покупают салат «Столичный» — в топ-10 он попал лишь в Хабаровске, Волгограде, Ростове-на-Дону и в Уфе.

«Согласно исследованиям, почти треть россиян стала реже готовить самостоятельно, и этот тренд будет развиваться. Самую разнообразную еду — от салатов, закусок, завтраков и десертов до полноценного комплексного обеда или ужина — сегодня можно купить в ближайшей „Пятерочке“, не тратя время на домашнюю готовку, и получить при этом сытное и вкусное питание», — отметил директор департамента категории «Готовая еда» торговой сети «Пятерочка» Антон Воеводин.

Он добавил что «Пятерочка» уделяет особое внимание качеству и рецептуре, а также, чтобы отвечать на запросы покупателей, постоянно совершенствует ассортимент и выводит трендовые новинки, такие как популярные сейчас онигири или азиатские блюда.