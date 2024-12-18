Названы личностные качества наиболее востребованных специалистов

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал в интервью ТАСС о том, как нынешние тенденции на рынке труда влияют на динамику развития, растет ли востребованность инженерных профессий и за какими специалистами будущее.

«Газпромнефть-СМ» отвечает за полную цепочку производства смазочных материалов: от его разработки в научном центре, выпуска на заводе до поставки на рынок. Поэтому в компании сосредоточен широкий спектр специалистов — инженеры, бизнес-аналитики, операторы установок, механики, логисты, маркетологи, юристы и многие другие. Однако ожидания относительно личностных качеств во всех случаях одинаковы.

«Активность, трудолюбие, амбициозность, креативность, мультидисциплинарность, готовность непрерывно обучаться, умение управлять изменениями, способность быть гибким там, где это необходимо, и несгибаемым в принципиальных вопросах. За такими специалистами будущее», — поделился Анатолий Скоромец.

Особую ценность на рынке труда на сегодняшний день имеет мультидисциплинароность. Данный тренд будет долгоиграющим, сказал гендиректор компании.

«Будет расти спрос на мультидисциплинарных специалистов — тех, кто готов находиться в постоянном развитии, наращивать свои компетенции в различных областях, открыт новым знаниям. Я уже говорил об этом ранее. Текущие реалии только подтверждают прогнозы. (…) Мы, в свою очередь, стремимся создавать благоприятный климат, в котором каждый специалист может расти профессионально и личностно», — заключил Скоромец.