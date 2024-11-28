Названы курьезные случаи со страховыми агентами и клиентами в 2024 году

Козлиная месть

Летом клиент страховой компании из Мордовии приехал с семьей в гости к теще, с которой у него не сложились отношения. Когда все были внутри дома, на автомобиле мужчины сработала сигнализация. Автолюбитель выбежал на улицу и увидел, как пасшийся рядом с машиной козел, заметив свое отражение на двери авто, с разбега бил в нее рогами. Козел отомстил за неприветливое отношение к своей хозяйке, а авто получило вмятины. При этом полис каско у клиента закончился за несколько дней до инцидента — автомобиль все же отремонтировали, но мужчина не стал продлевать страховку, сославшись на то, что аккуратно водит.

Покусанный автомобиль

Клиент страховщика из Республики Коми поздно возвращался на машине домой с работы. На территории предприятия за авто увязались его четырехлапые охранники. Водитель решил остановиться, но собаки не отступили — они окружили машину и начали кусать ее за выступающие элементы дверей и капота. Животных отогнали сотрудники предприятия. Покусанное авто восстановили благодаря полису каско.

Мохнатый вредитель

Меньше повезло клиенту ВСК из Тверской области. Уходя в магазин, он оставил в салоне машины свою собаку. От скуки та решила развлечься и разодрала кожаный салон. Данный случай по полису каско не страховой, поскольку его следует квалифицировать как «целенаправленное оставление имущества в опасности». Во время продления полиса мужчина попросил добавить в него риск страхования «гражданской ответственности собаки».

«Причем тут знак?»

Застрахованный по каско в ВСК клиент припарковал автомобиль на стоянке возле дороги с односторонним движением напротив своей работы. Спустя некоторое время он услышал грохот и выглянул в окно. В его автомобиль врезался другой, двигавшийся против движения. Виновницей ДТП оказалась молодая девушка. Инспекторы ГИБДД долго объясняли ей принцип одностороннего движения и значение предупредительного знака, однако та оставалась уверенной в своей правоте и отвечала: «Мне нужно было сюда, при чем тут знак?».

Атака божьей коровки

Родители застраховали свою дочь от несчастного случая в ВСК перед поездкой в детский лагерь на морское побережье. Там ее покусали божьи коровки. Оказалось, безобидные с виду создания могут нанести довольно болезненные укусы, которые вызывают серьезные последствия. У ребенка развилась аллергическая реакция и ей потребовалась госпитализация. Девочку быстро вылечили, а расходы возместила ВСК, поскольку риск «укусы насекомых» входит в покрытие полиса от несчастных случаев.

Вычислили агента

Страховому агенту ВСК из Краснодарского края позвонили с незнакомого номера и оповестили, что подозревают ее в угоне автомобиля «ВАЗ 2106» 2003 года выпуска.

Оказалось, полицейские обнаружили в поле числившуюся в угоне машину и во время обследования обнаружили на оставшемся в салоне полисе ОСАГО отпечатки пальцев страхового агента. Этот полис незадолго до пропажи автомобиля агент сама подписывала и выдавала клиенту.

Выяснилось, что хозяин авто вместе с друзьями переусердствовал, отмечая праздники, и забыл, где оставил машину. Решив, что ее угнали, он подал заявление в полицию. После обнаружения машины клиент вспомнил обстоятельства происшествия и извинился перед страховым агентом.