Названы «красные линии», которые рекрутеру запрещено пересекать на собеседовании

На собеседовании работодатель или рекрутер может оценивать профессиональные качества соискателя, а не его личную жизнь, обстоятельства, взгляды, которые не имеют отношения к работе. Соответствующие границы прописаны в Трудовом кодексе РФ, рассказал RT директор по привлечению и работе с талантами «МТС Линк» Яков Сайдин.

В статье 64 ТК прописано, что нельзя отказывать в приеме на работу по дискриминационным основаниям. Поэтому рекрутер не может спрашивать о семейном положении, личной жизни, то есть, наличии детей, планировании беременности и браке.

Еще работодатель не имеет права спрашивать о религии, национальности, политических взглядах кандидата. Также он не должен интересоваться состоянием здоровья, возрастом, если это не критично для определенной должности.

Адрес места жительства работодатель узнавать также не в праве. Он может лишь уточнить время пути до офиса. Если же соискателю откажут по одной из причин, он может обжаловать решение.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.