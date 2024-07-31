Названы командные игры, развивающие навыки общения у детей

Детские командные игры помогают развивать навыки общения, сотрудничества и разрешения конфликтов. Среди них можно выделить «Пробеги тихо». Об этом РИАМО рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Губарь.

«Командные игры не только развивают координацию и выносливость, но и помогают развивать навыки общения, сотрудничества и разрешения конфликтов. Дети учатся работать в группе, принимать решения вместе. Например, в игре „Пробеги тихо“ дети распределяются на группы и выстраиваются за чертой. Выбирают водящего, он садится в центре площадки и закрывает глаза. По сигналу одна группа бесшумно бежит мимо водящего на другой конец площадки», — рассказала Губарь.

Она добавила, что далее, если водящий услышит, он кричит: «Стой!», и бегущие останавливаются. Не открывая глаз, водящий говорит, какая группа бежала. Если он правильно указал группу, дети отходят в сторону. Если ошибся, они возвращаются на свои места. Так поочередно пробегают все группы. Выигрывает группа, которая пробежала тихо и которую водящий не смог вычислить.

«Некоторые игры требуют от детей быстрого принятия решений и планирования действий. Это способствует развитию логического мышления. Например, подойдет игра „Ловишка“. С помощью считалки выбирается водящий. Он становится в центре, остальные игроки — на одной стороне площадки. По сигналу дети перебегают на другую сторону, а „ловишка“ старается их задеть. Задетый становится „ловишкой“», — сказала психолог.

Губарь разъяснила, что физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса. Игры на улице помогают детям выпустить накопившуюся энергию и напряжение.

«Пусть ребенок не переживает в случае проигрыша. Игры позволяют детям выражать разные эмоции — не только радость или восторг, но грусть или разочарование. Это помогает им лучше понимать свои чувства и управлять ими», — заключила специалист.