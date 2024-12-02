Названы ключевые правила для успешного прохождения собеседования

Готовиться к собеседованию нужно так же тщательно, как известные люди готовится к премьере. Недостаточно просто ознакомиться с вакансией. Важно продумать ответы на популярные вопросы и репетировать их, рассказала РИАМО CEO и основатель компании Target4hr, член Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), лауреат премии People Awards 2024 в номинации «HR-эксперт года» Диана Махмутова.

Она посоветовала записывать свои ответы на видео, чтобы оценить их длину и убедительность. Оптимальное время ответа — не более двух минут, если не требуется углубленное объяснение.

Конкретика важнее общих фраз

Лучше избегать абстрактных высказываний, сказала специалист. Вместо «Я умею работать в команде» лучше сказать: «В моей предыдущей роли я руководил проектом, который увеличил доход отдела на 20%». Приводить измеримые результаты и описывать ситуации, где ваши навыки сыграли ключевую роль. Это поможет создать у интервьюера четкое представление о компетенции кандидата.

Убедительность и уверенность

На собеседовании важно не просто перечислить свои сильные стороны, но и продемонстрировать их связь с потребностями компании. Лучше всего подготовить 3–5 кейсов, где кандидат успешно применил свои навыки. Это позволит не только обосновать ценность для работодателя, но и сделать достижения более запоминающимися.

Активное участие в беседе

Вопросы, которые человек задает, могут сыграть не меньшую роль, чем ответы. Лучше продумать их заранее: уточнить информацию о компании, ее культуре, перспективах развития. В процессе собеседования поддерживать диалог, проявлять искреннюю заинтересованность. Использовать уточняющие вопросы, позитивную интонацию и язык тела, чтобы создать атмосферу открытости и взаимопонимания.

Станьте частью команды

Специалист рекомендует во время беседы представить себя частью коллектива компании. Использовать фразы вроде: «Если бы я был (а) сотрудником вашей компании, я бы предложил (а) улучшить…». Однако важно избегать критики, которая может быть воспринята негативно.

Внешний вид и невербальное общение

Образ кандидата — это первое, что заметит интервьюер. Опрятная одежда, уверенная осанка и грамотные жесты помогут вам создать благоприятное впечатление. Исследования показывают, что внешний вид и невербальная коммуникация формируют до 70% первого впечатления.

Итоги встречи

После собеседования важно отправить благодарственное сообщение. Можно написать, что было приятно познакомиться с командой, что встреча помогла лучше понять вакансию и компанию. Поделиться, что теперь еще больше хочется работать в их команде.