Названы имена лучших по профессии командира и диспетчера «Мособлпожспаса»

8 октября в спортивном комплексе «Юность» городского округа Павловский Посад прошел финал смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников ГКУ МО «Мособлпожспас» в номинации «диспетчер» и «командир отделения». Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кангин рассказал об испытаниях, которые ждали участников на площадке конкурса.

«Перед командирами отделений стояли задачи теоретического и практического плана. Им предстояло ответить на вопросы по дисциплинам, изучаемым в рамках профессиональной подготовки личного состава караулов, сдать нормативы по физической подготовке — подтягиванию на перекладине, челночному бегу, бегу на один километр и пройти специальную полосу, состоящую из элементов боевой подготовки пожарных. Полоса включает силовые нагрузки, работу с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и пожарно-техническим вооружением, эвакуацию пострадавшего в пункт „03“, подъем на третий этаж учебной башни по выдвижной трехколенной лестнице и доставку наверх комплекта пожарных рукавов. На дистанцию участники выходят в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. Конкурс для диспетчеров ограничился теоретической частью, состоящей из перечня вопросов по профессиональной деятельности этой категории работников», — сказал Александр Кангин.

По итогам конкурса среди командиров отделений лидером стал представитель территориального управления № 1 Александр Радченко. На втором месте Дмитрий Кулемин из территориального управления № 9. Третье место у командира отделения, представляющего территориальное управление № 5, Максима Шелохаева. Лучшим диспетчером этого года стала Валерия Фундамент из территориального управления № 5. На втором месте Екатерина Убаева из территориального управления № 11. На третью ступень пьедестала почета поднялась диспетчер из территориального управления № 9 Людмила Комарова.

