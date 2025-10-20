Жюри полуфиналов Московского областного конкурса «Женщина — Герой» 2025, в состав которого вошли военнослужащие, деятели культуры и искусства, главы округов, волонтеры и общественные деятели, объявило имена восьми финалисток конкурса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В список вошли:

1. Волкова Наталья, Можайск;

2. Горячева Ксения, Егорьевск;

3. Дегтярева Виктория, Солнечногорск;

4. Елисеева Екатерина, Рошаль;

5. Кириллова Ольга, Химки;

6. Никифорова Валентина, Озеры;

7. Николаева Ольга, Котельники;

8. Ронда Люция, Красногорск.

«Конкурс о героических, невероятно сильных женщинах, проводимый Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья при поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, подошел к финалу. Хочу поблагодарить всех участниц за подготовку искренних, душевных номеров, за смелость выйти на сцену к сотням людей. А дамам, прошедшим в финал, хочу пожелать удачи! Состав жюри финала мы объявим чуть позже», — рассказал инициатор конкурса, депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Финал конкурса пройдет 30 ноября 2025 года на площадке Музея Победы на Поклонной горе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.