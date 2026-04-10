Названы финалисты конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления»

«Наш конкурс, который мы организуем уже в 18-й раз, проводится среди шести тысяч муниципальных служащих. Заявки подали почти 10% от этого числа. У нас есть семь номинаций, в которых принимают участие наши госслужащие. Сегодня мы отобрали 25 лучших проектов. Вы знаете, что Совет муниципальных образований тиражирует такие проекты на всю страну. И те лучшие практики, которые мы используем в Московской области, находят свое отражение во всех регионах нашей необъятной России. Конечно же конкурс имеет политическое и психическое значение. Потому что муниципальная власть — самая близкая к народу. К нам обращаются люди, чьи нужды и чаяния требуют вовлеченности моментально. Эти вопросы настолько разноплановые, что не всегда получается слету ответить. Но когда есть практика, которую уже сделали мои коллеги, то всегда это легко применимо. Сегодня мы эти практики выявляем поддерживаем тех, кто вовлечен», — сказал журналистам исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области, советник вице-губернатора Николай Ханин.

Он отметил, что также конкурс является карьерным лифтом. Как показало время, многие из его участников перешли на работу в федеральное правительство.

Ханин добавил, что в Подмосковье активно идет цифровизация, и многие из участников конкурса в этот день защищали свои проекты, связанные с применением искусственного интеллекта. Кроме того, Подмосковье является лидером по цифровизации.

«Мы очень рады тому, что Московская область много внимания уделяет технологиям депутатской работы. Потому что простраивание коммуникаций общества и власти, взаимодействия с жителями, этим занимаются не только депутаты, но и вся система Общественной палаты Российской Федерации, органов общественного контроля, общественные советы федеральных, региональных и муниципальных — все более значимые инструменты для улучшения работы государственных муниципальных служащих. <…> Мы действительно видим, то лучшие специалисты в сфере местного самоуправления Московской области — это те, кто улучшает жизнь каждого жителя. И важно, что лучшие специалисты заслуживают поддержки и в том числе финансовой», — сказал член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению ОП РФ Андрей Максимов.

Отмечается, что финалистами стали 25 участников. Всего в 2025 году жюри получило более 600 заявок от 46 муниципалитетов Подмосковья.

18-й конкурс Совета муниципальных образований в этот раз отличается суммой призового фонда. Она составляет 945 тыс. руб. По решению президиума организации, обладатель первого места получит 60 тыс. руб., второго — 45 тыс., а третьего — 30 тыс.

Конкурс проводится с 2008 года для повышения престижа и и имиджа муниципальной службы и для поощрения лучших практик и управленческих решений в Подмосковье.

