Названы 8 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины

Эксперт в области моды и ритейла, управляющий директор группы компаний Smart Casual Надя Амрани рассказала, какие 8 вещей обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, базовый гардероб — это основа, на которую можно наращивать более трендовые и сезонные элементы одежды. Амрани отметила, что даже классические базовые вещи меняются в соответствии с модными тенденциями, но при этом остаются незаменимыми.

В числе ключевых предметов одежды, которые стилист рекомендует иметь каждой женщине, — идеально сидящий брючный костюм, кашемировая водолазка, шелковый топ, классическая белая рубашка, прямые голубые джинсы, белая футболка, объемный серый свитер и маленькое черное платье.

Также Амрани отметила, что маленькое черное платье — идеальная базовая вещь, которая послужит основой для создания самых разных образов: от делового до вечернего.