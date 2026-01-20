Названы 5 безобидных ситуаций, которые могут привести к уголовному преследованию

Перевод денежных средств по чьей-либо просьбе, публикация чужого материала, формальное подписание бумаг или бытовой конфликт — подобные обыденные ситуации иногда приводят к расследованию и получению статуса участника уголовного дела. В разговоре с РИАМО адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской Торгово-промышленной палате РФ Альберт Халеян объяснил, в каких пяти, на первый взгляд, безобидных случаях добропорядочные граждане могут столкнуться с угрозой уголовного преследования.

По словам эксперта, все чаще клиентами адвокатов оказываются не злоумышленники, а обычные, соблюдающие закон люди. Они становятся вовлеченными в уголовные разбирательства обычно не из-за преднамеренных действий, а в результате недостаточного знания законов или излишней доверчивости.

Топ-5 ситуаций, по мнению Альберта Халеяна, представляющих серьезную опасность уголовного преследования.

Финансовая помощь

По словам адвоката, денежные переводы по просьбе знакомого или родственника, особенно через собственные счета или карты, якобы для получения «выгодного займа» или «содействия бизнесу», в реальности могут оказаться отмыванием криминальных доходов. Таким образом, человек может стать частью схемы, о которой даже не подозревал.

Публикация и высказывание

В эпоху активного общения в социальных сетях репост какой-либо статьи или резкий комментарий может восприниматься как простое выражение мнения. Однако если публикация содержит призывы к экстремизму, клевету или, что особенно актуально на данный момент, распространяет недостоверную информацию о деятельности вооруженных сил России, ответственность несет не только автор, но и тот, кто ее распространил.

Конфликты с соседями и бытовые споры

Халеян отметил, что громкий спор, попытка успокоить дебошира, даже незначительная стычка, начатая кем-то, может обернуться проблемами для того, кто решил вмешаться в ситуацию. Действия, выходящие за рамки необходимой самообороны или совершенные в состоянии сильного эмоционального возбуждения, легко могут превратить россиянина из пострадавшего в обвиняемого по статьям, касающимся нанесения побоев или причинения вреда здоровью. Для защиты своих интересов важно немедленно фиксировать происходящее при помощи фото- и видеосъемки, а также вызывать сотрудников полиции.

Деятельность в бизнесе «по знакомству» или формально

Халеян подчеркнул, что уголовное преследование может начаться из-за согласия быть фиктивным руководителем или учредителем в компании друга, или из-за подписания каких-либо документов. Если данная компания используется для обманных действий или уклонения от налогов, доказать свою непричастность будет крайне сложно, считает специалист.

Взаимодействие с государственными органами

Эксперт также отметил, что предоставление справки или документа, в котором человек не уверен, например, в налоговые органы, МВД или банк, может привести к обвинению в предоставлении заведомо ложных сведений из-за незначительных неточностей, даже если они не повлекли за собой никаких последствий.

«Чтобы минимизировать риски, будьте предельно осторожны в финансовых операциях, особенно с малознакомыми лицами. Вдумчиво относитесь к контенту, который распространяете в Сети. В конфликтах старайтесь избегать физического противостояния, действуйте через уполномоченные органы. Никогда не подписывайте непонятные вам юридические документы. Ваша осведомленность и предусмотрительность — лучшая защита. В сомнительной ситуации всегда консультируйтесь с юристом до, а не после возникновения проблем», — порекомендовал напоследок Альберт Халеян.

