Названы 10 экоактивистов, которые меняют страну прямо сейчас

Российский экологический оператор рассказывает накануне Дня молодежи о молодых профессионалах, которые выбрали экологию делом своей жизни. Среди них специалисты от 20 до 33 лет — инженеры, экологи, технологи, управленцы, проектировщики и волонтеры.

«Именно молодые специалисты — главная движущая сила экологических перемен. Кто-то развивает технологии переработки, кто-то работает на производстве товаров из вторсырья, кто-то запускает экопроекты по всей стране, — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — У каждого героя — свой путь, но всех объединяет стремление защищать окружающую среду, природу России и здоровье будущих поколений. Инициативы молодежи — основа экономики замкнутого цикла, построить которую возможно только нашими совместными усилиями».

Екатерина Николина, 30 лет, специалист по охране труда ГК «ЭкоЛайн»

Окончила Московский государственный технологический университет «Станкин» по направлению «Техносферная безопасность». Работает в группе компаний «Эколайн» и уже 5 лет отвечает за безопасность труда на комплексе по переработке отходов «Восток». Стремится снижать риски для здоровья сотрудников и создавать комфортные условия, помогает развивать культуру производства.

«Компания для меня как большая семья. С молодыми интересными коллегами, которые могут помочь как на работе, так и вне. Приходите в „ЭкоЛайн“ и будет вам счастье», — сказала Екатерина.

Андрей Кондратьев, 27 лет, исполнительный директор ООО «Эковолокно»

Представитель династии — продолжает дело отца, вместе с братом развивает переработку макулатуры. Окончил Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. Тема диссертации созвучна с содержанием работы — «Анализ бумагообразующих свойств и потенциал переработки смешанных бумажных отходов». Реализует первый в России проект по переработке смешанных бумажных отходов из ТКО. Его цель — сократить объем захоронения и вовлечь больше вторичных ресурсов в оборот.

«Построив этот завод, мы не только внесем вклад в развитие экономики, но и сделаем страну чище и здоровее», — отметил Андрей.

Кирилл Кондратьев, 24 года, технолог целлюлозно-бумажного производства ООО «Эковолокно»

Окончил Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева по направлению «Нанотехнологии и технологии материалов», а также магистратуру в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова по направлению «Химическая технология целлюлозно-бумажного производства». Еще один представитель династии Кондратьевых, младший брат Андрея. Выбрал переработку и производство тиссью — основы для салфеток, туалетной бумаги. Работает на стыке науки и практики, совершенствует технологии целлюлозной отрасли, поддерживает устойчивые практики.

«Я считаю, что все люди, которые работают в этой сфере, занимаются важным и полезным делом. Отрасль производит продукцию, которая обеспечивает комфорт, гигиену и функциональность в обществе», — сказал Кирилл.

Ваел Аль-Граири, 33 года, ведущий инженер-проектировщик

Приехал в Россию из Ирака в 2012 году. Поступил в Тверской государственный технический университет, учился на строительном факультете по направлению «Промышленное и гражданское строительство». Сейчас проектирует объекты переработки отходов в компании «Экомашгрупп». По его цифровым информационным моделям строят современные объекты. Инженер горд тем, что помогает улучшать экологическую ситуацию в России.

«Особенно важно для меня то, что работа приносит реальную пользу обществу. Мы проектируем объекты, связанные с переработкой отходов — это сегодня одна из самых острых экологических проблем. Горжусь тем, что причастен к ее решению», — подчеркнул Ваел.

Хураман Гейдарова, 27 лет, промышленный эколог и биотехнолог

Окончила Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, сейчас работает в Центре прикладных разработок СИБУР ПолиЛаб Сколково. Вместе с командой разрабатывает инновационные подходы к переработке пластика, уделяя особое внимание механическому рециклингу, создает качественные, высокотехнологичные материалы для разных отраслей. Работает над внедрением химического рециклинга — технологии, которая откроет новые возможности для переработки сложных и смешанных отходов, сводя к минимуму их захоронение. Участвует в разработке новых экологичных решений и сама демонстрирует личный пример ответственного потребления.

«Для меня устойчивость — это не только профессиональная деятельность. Я горжусь тем, что сама практикую ответственное потребление: регулярно сдаю пластиковые бутылки и алюминиевые банки на переработку, делаю маленький, бытовой, но важный вклад в создании экономики замкнутого цикла», — отметила Хураман.

Александра Шерсткова, 26 лет, заместитель руководителя экологического центра в региональном операторе АО «Куприт»

За два с половиной года прошла путь от менеджера до управленца экологического центра. Образование получила в Вятском государственном университете на факультете менеджмента и сервиса, что дало Александре знания и навыки для работы в управлении и организации. Занимается просветительской деятельностью, получила грант на демонстрационное оборудование для популяризации переработки и экологических привычек.

«Почему я выбрала именно сферу экологии? Потому что мне не безразлично, как люди относятся к окружающему миру. Ощущаю тревогу, видя, с какой скоростью распространяется потребительский образ жизни, который наносит большой ущерб природе», — пояснила Александра.

Сергей Свиридов, 28 лет, начальник участка стекловарения завода «Сибстекло»

После окончания Томского политехнического университета по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики» и получения диплома инженера успел поработать в Российском федеральном ядерном центре в Сарове. В родном Бийске устроился инженером-технологом в компанию «Сибстекло» и вырос до начальника участка одного из стекольных комплексов. Сергей ведет производство, где перерабатывают стеклобой. Поддерживает бережное отношение к материалам, развивает производство экологичной упаковки.

«Мы — одна большая команда завода. Мне важно чувствовать себя частью значимого дела — производства стеклянной тары, из которой люди пьют воду, напитки», — отметил Сергей.

Анастасия Ростилова, 24 года, руководитель отдела спецпроектов Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема»

Учится в магистратуре Университета науки и технологий «МИСиС» по направлению «Управление природоохранными инновациями». К добровольческой работе присоединилась в вузе: сперва с небольшой командой студентов организовывала субботники, экоуроки, уличные мероприятия. В 2019 году стала частью движения «Делай!». Сейчас руководит отделом специальных проектов во Всероссийском экологическом общественном движении «Экосистема». Курирует крупные, охватывающие всю страну инициативы — от акции по сбору макулатуры «БумБатл» до проекта «Эколидеры». Стала одним из лидеров экологического волонтерства, вдохновляет молодежь на изменения.

«Моя работа — это синтез креатива, логистики, стратегии и вдохновения. Нравится, что за каждым проектом стоят настоящие перемены, которые мы запускаем по всей стране», — поделилась Анастасия.

Иван Люлин, 20 лет, бригадир регионального оператора «Хартия»

В 2024 году устроился на объект обработки ТКО регионального оператора «Хартия». Начинал с подсобника и за месяц стал бригадиром. В задачи Ивана входит направлять сотрудников на рабочие места, при необходимости обучать их тонкостям производства, контролировать весь рабочий процесс цеха, заменять отсутствующих. Параллельно учится на биоэколога в Тульском государственном педагогическом университете, хочет строить карьеру в отрасли.

«Профессию выбрал из-за того, что деятельность производства близка к моему направлению образования. Планировал в дальнейшем работать экологом, но сейчас планирую подниматься по карьерной лестнице в цеху», — рассказал Иван.

Кирилл Дорофеев, 28 лет, главный специалист департамента по взаимодействию с регионами и региональными операторами ППК РЭО

В 2024 году окончил Институт государственного администрирования и получил высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». Прошел путь от менеджера в региональном операторе до специалиста в компании, созданной для реализации мусорной реформы. Отвечает за взаимодействие с регионами, считает ценным вносить личный вклад в «зеленое» дело.

«Экологическая работа стала частью моей жизни. Здесь я могу быть полезным окружающему миру, природе и людям, которые хотят и имеют полное право жить в бескрайне красивой и чистой стране!» — отметил Кирилл.