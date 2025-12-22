Названо число россиян, готовых в Новый год отказаться от отдыха ради работы

Приблизительно 31% жителей РФ не против работать в период новогодних каникул. Это следует из данных опроса, проведенного Level Group среди 1200 респондентов. Результаты опроса есть в распоряжении РИАМО.

Еще 36% опрошенных допускают возможность работы в течение продолжительных январских выходных, если им будет предоставлена гибкость графика, позволяющая совмещать трудовую деятельность с личными планами и не подразумевающая полного возврата к рабочему режиму.

Главной причиной, побуждающей россиян трудиться в праздничные дни, являются деньги. Для 67% участников опроса работа в праздники — это возможность увеличить свои доходы, не жертвуя при этом отдыхом. При этом для определенной части населения этот вопрос стоит особенно остро: 3% признались, что намерены выйти на работу в праздники, чтобы скорее погасить ипотеку.

Опрос также показал, что деньги являются не единственной причиной желания работать в выходные дни. Около 17% респондентов рассматривают работу в праздники как способ отвлечься от повседневной рутины и семейных забот, еще 9% указали на важность поддержания привычного рабочего ритма. Таким образом, для 26% участников исследования деятельность в январские каникулы становится возможностью сохранить ощущение контроля над жизнью и поддержать рабочий тонус.

Исследование выявило, что отношение к работе в праздничные дни у людей не одинаково. Только 3% опрошенных намерены продолжать работать в обычном режиме, около 6% допускают дополнительную занятость — в онлайн или офлайн формате, а 21% готовы включиться в работу при поступлении подходящего предложения. Для большинства респондентов речь идет скорее о выборочном участии в рабочих процессах, чем о возвращении к стандартной рабочей деятельности.

По словам HR-директора компании Валентины Романовой, для растущего числа россиян праздничные дни больше не являются незыблемой паузой в работе. Они все чаще воспринимаются как удобный период, в течение которого можно одновременно зарабатывать, отдыхать и решать личные вопросы, даже если это означает отказ от традиционного безделья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.