Названа самая частая причина вызова спасателей на Ямале в 2026 году

С начала 2026 года сотрудники «Ямалспаса» провели 302 аварийно-спасательные операции и помогли 237 жителям округа. Чаще всего вызовы были связаны с аномальными морозами, сообщает «Север-Пресс» .

Первый заместитель директора «Ямалспаса» Гаврил Сердюков рассказал, что большинство обращений поступило из-за сильных холодов. Низкие температуры приводили к поломкам техники на отдаленных маршрутах.

«Наша задача — не только реагировать на происшествия, но и минимизировать их количество. Аномально холодная зима показала, насколько важно быть готовым к любым сюрпризам погоды. Сейчас мы готовимся к новым сезонным рискам — паводкам и природным пожарам», — процитировала Сердюкова пресс-служба губернатора ЯНАО.

Чаще всего транспорт выходил из строя во время поездок на рыбалку и охоту, а также при передвижении между населенными пунктами. Во всех случаях спасатели находили людей и эвакуировали их.

Во втором квартале специалисты будут мониторить ситуацию на реках и отрабатывать действия по ликвидации лесных пожаров. В 2025 году помощь спасателей получили более 850 жителей округа, было потушено 122 возгорания и спасено имущество на сумму свыше 103 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.