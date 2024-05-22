Названа причина массового оттока россиян-релокантов из Турции

По данным американского информагентства Reuters, за последний год уехавшие в Турцию россияне столкнулись с проблемами при продлении видов на жительство (ВНЖ) и денежными трудностями. Из-за этого граждане РФ начали покидать Турцию и делать выбор в пользу других стран, сообщает Общественная Служба Новостей .

Агентство пишет, что в мае в Турции осталось 96 тыс. россиян с видом на жительство. На конец 2022 года, к примеру, в этой стране жили около 154 тыс. выходцев из России.

Российские релоканты также пожаловались, что в Турции они начали сталкиваться с проблемами при банковском обслуживании. Кроме того, уехавшие граждане указали и на рост денежных расходов.

Многие жившие в Турции россияне уже начали перебираться в Черногорию или Сербию, отмечает пресса.