Назван топ-7 поступков на пляже, за которые россиян оштрафуют

Россиянам назвали топ-7 поступков на пляже, за которые можно получить штраф. Среди них — курение, распитие алкоголя и разведение костров, сообщает «Секрет фирмы» .

Курение допустимо только в специально отведенных для этого местах. Иначе можно получить штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Поскольку пляж — это общественное место, распитие алкоголя здесь запрещается. Это может грозить штрафом от 500 до 1 500 рублей.

Разводить костры можно только в специально оборудованных местах. Ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин рассказал, что за жжение дров на пляже можно получить штраф от 1500 до 5000 рублей.

Не следует также входить в воду в местах, где установлены щиты с предупреждающими знаками и надписями. Размеры штрафов зависят от региона. Например, эксперт упомянул Краснодарский край, где, по местным законам, нарушение этого правила может обойтись в штрафом размером 1000 рублей, а за купание в состоянии алкогольного опьянения нарушителя могут оштрафовать на 300 рублей.

За засорение территории пляжа можно получить штраф в 2000-3000 рублей, предупредил юрист Владимир Молодкин.

Мойка автомобиля на пляже — тоже не самая удачная идея, и даже просто заезжать на пляжи на машинах запрещено. Это связано с тем, что Водный кодекс РФ не разрешает передвижение и стоянку авто в пределах водоохранных зон, то есть на берегах водоемов. За нарушение правила предусмотрен штраф от 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей.

Что касается домашних животных, то на пляже собаки должны находиться в намордниках и на поводках. Владельцы обязаны следить за тем, чтобы их питомцы не наносили вред чужой собственности. Размер штрафа за выгуливание собаки без намордника и поводка на пляжной территории варьируется в зависимости от региона, поделилась доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.