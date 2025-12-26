Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

В России назван средний возраст женщин, впервые ощутивших радость материнства. Заместитель президента в Русской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что он превысил отметку в 30 лет, сообщает «Царьград» .

«Средний возраст, в котором русские женщины заводят своего первого ребенка, составляет приблизительно 31 год», — подчеркнул научный деятель.

Он обратил внимание на то, что в европейских странах женщины рожают первого ребенка в возрасте 32-34 года, однако призвал россиян учитывать собственные ценности и обстоятельства. Академик акцентировал внимание на активной работе правительства, направленной на поддержку семей и стимулирование рождения нескольких детей.

По информации Онищенко, наибольшее количество рождений наблюдается в Дагестане, Ингушетии и столице — Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.