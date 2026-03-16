Назван средний размер пенсии россиян

Средний размер назначенных пенсий в РФ в январе 2026 года составил 25 255 рублей, за год сумма выросла на 9%, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что средний размер пенсии по итогам всего прошлого года составил 23 425 рублей.

Ранее профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что в стране пенсионеры получат в этом году проиндексированную социальную пенсию, в апреле ее средний размер будет 16 590,21 рубля.

По его словам, в прошлом году в РФ соцпенсию получили 3,2 млн человек, в декабре 2025 года количество пенсионеров было 40,5 млн человек. Из них 7,2 млн работающих и 33,3 млн неработающих

