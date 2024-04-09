Назван средний размер образовательного кредита в Подмосковье

В 2023 году жители Подмосковья взяли в 1,7 раза больше образовательных кредитов, чем в 2022 году. Средний чек образовательных кредитов в Московской области превысил 237 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Чаще всего кредиты на образование оформляет молодежь до 25 лет: доля таких заемщиков в портфеле Среднерусского банка Сбербанка, работающего на территории Московской области и девяти ближайших регионов, в феврале 2024 года составила 86% — аналогично показателям Подмосковья.

«Высшее образование становится необходимостью для каждого, и молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет это отлично осознают. Вот почему, помимо традиционного весеннего роста спроса на образовательные кредиты, когда молодежь выбирает, на кого и где будет учиться, мы видим поступательный рост спроса от года к году», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Он добавил, что в 2023 году Среднерусский банк Сбербанка выдал 6928 образовательных кредитов объемом в 1,6 млрд рублей. Это на 55,3% больше, чем в 2022 году. Лидерами по объему выдачи образовательных кредитов на территории Среднерусского банка Сбербанка стали Московская, Тульская, Калужская и Тверская области.

Кредиты на образование с господдержкой доступны учащимся с 14 лет для оплаты любого периода учебы в вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией Российской Федерации. Оформить образовательный кредит под 3% годовых абитуриент может в любом офисе Сбера после того, как поступит в учебное заведение и заключит договор на получение образовательных услуг. Заем можно взять на оплату любого периода учебы (семестр, год или весь курс обучения). Если обстоятельства изменятся — например, студент решит поменять специальность, университет либо возьмет академический отпуск, — субсидия и льготы сохранятся.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.