Назван средний размер образовательного кредита в Подмосковье

За первые шесть месяцев 2025 года жители Подмосковья оформили в 1,5 раза больше образовательных кредитов, чем за аналогичный период 2024 года, передает пресс-служба Сбера.

Средний чек образовательных кредитов в Подмосковье превысил 221,8 тыс. рублей.

Чаще всего кредиты на образование оформляет молодежь до 25 лет — это самая многочисленная категория — 85% от общего числа тех, кому потребовались дополнительные средства на обучение.

«Образовательный кредит — это инструмент, который позволяет молодым людям получить качественное образование, когда собственных средств недостаточно. Он решает важную задачу — дает доступ к знаниям и профессии. И мы видим востребованность этого инструмента среди наших клиентов. Так, объем выдач кредитов за первое полугодие 2025 года в Среднерусском банке Сбербанка, работающемна территории Московской области и девяти ближайших регионов, превысил 1,2 млрд рублей. А чаще всего за таким инструментом поддержки к нам обращались жители Московской, Рязанской, Тверской, Калужской и Ярославской областей», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Студенты вузов и средне-профессиональных учебных заведений, имеющих государственную лицензию, могут оформить образовательный кредит с господдержкой без поручителей, обязательного страхования и залога.

«При поступлении я набрала проходной балл, но на бюджет не хватило совсем немного. Для нашей семьи платное обучение было неподъемным. Но мы нашли выход: оформили образовательный кредит. Конечно, мы волновались, ведь это дополнительная ответственность, но этот шаг позволил мне поступить туда, где я мечтала учиться. Сейчас я уже окончила первый курс, у меня появились новые университетские друзья. Я понимаю, что сделала правильный выбор профессии. А с будущего года планирую начинать подрабатывать: хочу не только сама закрыть образовательный кредит, но и отточить профессиональные навыки на практике», — поделилась студентка Елизавета Евстафьева.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.