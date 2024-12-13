Назван самый непродуктивный месяц у россиян за последний год

«Авито Работа»: май стал самым непродуктивным месяцем у россиян в 2024 году

Согласно ежемесячным опросам, средняя оценка продуктивности россиян за последний год составила 7,39 балла из 10 возможных. При этом из-за длинных праздников и подготовки к предстоящему летнему отпуску май стал месяцем с минимальной продуктивностью (5,37 балла), сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

На протяжении 12 месяцев эксперты определяли средний уровень продуктивности россиян и просили оценить свою мотивацию и работоспособность по 10-балльной шкале. Всего в опросе приняли участие около 7 тыс. работающих граждан.

Средний уровень продуктивности россиян в текущем году составил 7,39 балла. Наивысший результат был достигнут в марте — 7,94 балла. Это можно объяснить увеличением активности после зимнего периода. В то же время май показал наименьшую продуктивность — 5,37 балла.

В ноябре лидерами по наиболее высоким оценкам продуктивности стали специалисты сферы фитнес-клубов и салонов красоты, где средний уровень продуктивности достиг 8,29 балла. Результат может объясняться сезонным повышением спроса на услуги красоты и здоровья перед новогодними праздниками.

Второе место заняла сфера маркетинга, рекламы и PR. Сотрудники оценили свою эффективность в среднем на 8,2 балла. В преддверии Нового года многие компании запускают праздничные проекты и рекламные кампании, что может повысить вовлеченность и мотивацию специалистов.

Топ-3 замкнула сфера онлайн-торговли. По итогам ноября сотрудники оценили свою продуктивность в среднем на 8,09 балла. Это вполне ожидаемо: с развитием электронной коммерции все больше людей предпочитают покупать подарки и другие праздничные товары через интернет, поэтому в преддверии Нового года нагрузка на сотрудников этой отрасли значительно увеличивается.

Далее по средним оценкам продуктивности в ноябре расположились сферы общественного питания (8,05), автомобильного бизнеса (7,96), охраны и безопасности (7,94).