Назван самый молодой город в России

сегодня в 13:21

По данным Росреестра, Ойсхара получила статус города только в 2023 году. Так записано в Государственном каталоге географических названий.

По закону Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года статус объекта изменили с поселка на город.

Ойсхара находится в Гудермесском районе Чечни. Впервые селение Ойсунгур, из которого вырос город Ойсхара, упоминается в документе, составленном кизлярским комендантом, генерал-майором Д. Ф. Еропкиным, он датируется 1732 годом.