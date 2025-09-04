Назван процент россиян, готовых к соблюдению дресс-кода на работе

В России более половины работников (53%) трудятся в компаниях без формального дресс-кода. При этом 83% сотрудников организаций с установленными правилами внешнего вида строго их соблюдают, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Работа».

В опросе приняли участие более 7 тыс. россиян старше 18 лет, работающих в штате компаний. Согласно исследованию, у 42% опрошенных существует формальный дресс-код в компаниях. При этом у 22% респондентов строгие требования к внешнему виду, включающие деловой стиль или униформу с логотипом.

Еще 20% работают в организациях с умеренным или гибким дресс-кодом, который предполагает стиль смарт-кэжуал или деловой костюм в определенные дни.

Примечательно, что женщины (44%) чаще мужчин (39%) указывали на наличие дресс-кода в своих компаниях. Среди респондентов разных возрастов обязательный дресс-код наиболее распространен среди молодых сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (50%). Также дресс-код наиболее часто встречается у респондентов с высоким (49%) и очень высоким уровнем дохода (56%).

Специалисты часто сами выбирают деловые образы для работы (42%). Однако многие компании поддерживают сотрудников, помогая им соблюдать корпоративные стандарты. Еще 32% респондентов сообщили, что их работодатели полностью обеспечивают рабочей униформой. Еще 9% рассказали, что им покрывают значительную часть расходов на рабочую одежду, а 16% получают частичную компенсацию за одежду, купленную самостоятельно.

Уровень дисциплины в соблюдении корпоративных требований к внешнему виду сотрудников остается высоким. Так, 50% респондентов всегда или почти всегда следуют дресс-коду. Еще 33% опрошенных в основном соблюдает правила, допуская лишь небольшие отклонения.

Кроме того, большинство участников опроса положительно относятся к корпоративным требованиям к внешнему виду. 55% сотрудников высказывают положительное или скорее положительное мнение о наличии корпоративных требований к внешнему виду. Из них 21% считает его важным и полезным элементом рабочей культуры, а 34% поддерживают дресс-код при условии разумных требований. Только 18% работников не хотели бы работать в компании со строгим дресс-кодом.