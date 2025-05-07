Назван максимальный размер пенсии в России в 2025 году

В России существует значительный разрыв между максимальными страховыми пенсиями и государственными пенсиями для отдельных категорий граждан, сообщил РИАМО управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

В то время как максимальная страховая пенсия по старости составляет около 77 000 рублей в месяц, государственные пенсии для Героев России, судей и других особых категорий могут превышать 200 000 рублей, говорит эксперт.

По его словам, это обусловлено различиями в системе начисления пенсий: страховые зависят от заработка и стажа, тогда как государственные назначаются за особые заслуги и регулируются отдельными нормативными актами.

«Для большинства граждан достижение максимальной страховой пенсии требует высокой официальной зарплаты и длительного трудового стажа. В то же время государственные пенсии предоставляют значительно более высокие выплаты, но доступны ограниченному числу лиц с особыми заслугами перед государством», — пояснил Богоутдинов.