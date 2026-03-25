Назвали Котлетой: россиянка приютила неожиданного гостя из пачки с салатом

Блогерша из Иркутска Наталия рассказала в одной из соцсетей, что уже больше года заботится об улитке, которую нашла в пачке листового салата, купленного в продуктовом магазине. Для незапланированного питомца она купила специальный домик.

Больше года назад девушка снимала ролик для близкого человека, который и совершил покупку в магазине. Она сообщила ему, что тот вместе с салатом домой принес живую улитку. Собеседник с юмором отреагировал и отметил, что этот питомец был послан специально для нее.

«Выкинуть рука не поднялась. Решила, что это хороший знак. Назвали Котлетой и купили дом. И вот она с нами уже больше года», — рассказала девушка.

Судя по ролику, в рацион питания улитки входят в том числе огурцы. Живет она в специальном пластиковом домике с наполнителем и чувствует себя прекрасно.

