Навыки выживания в лесу отработали более 100 школьников Ленинского округа

В рамках всероссийских соревнований «Школа безопасности» учащиеся 11-ти школ Ленинского городского округа отработали навыки грамотного поведения в условиях лесного массива. «Маршруты выживания» были проложены вблизи деревни Григорчиково, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Ребят научили оказывать первую помощь, устанавливать палатку, завязывать туристические узлы, ориентироваться по компасу и карте, преодолевать препятствия, готовить еду на костре с соблюдением техники безопасности. Все это может пригодиться даже городскому жителю, оказавшемуся в экстремальной ситуации. Он получает навыки, как помочь себе и окружающим», — рассказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что цель мероприятия — отработка теоретических и практических навыков выживания в дикой природе, а также умение взаимодействовать в команде.

«По словам участников, такие соревнования для них — шанс испытать себя. Также есть ребята, которые в будущем планируют выбрать профессию, связанную с риском для жизни. Они рассматривают мероприятие как возможность подготовиться к будущей профессиональной деятельности», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, там подчеркнули, что состязания проходили под наблюдением опытных специалистов: инструкторов, педагогов и медиков.

Победителем соревнований стала команда из Володарской школы, второе и третье места заняли видновчане из гимназии и школы № 7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.