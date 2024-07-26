Премьера документалки об Играх доброй воли состоится в Петербурге

30 лет и 3 дня назад в Санкт-Петербурге начались III Игры доброй воли, которые не только ознаменовали первую значимую спортивную инициативу в постсоветской России, но и стали важным этапом в развитии города на Неве. Как эти соревнования продолжают оказывать влияние на жизнь россиян, можно будет узнать в документальном фильме от газеты «Петербургский дневник» , который получил название «Не Олимпийские игры».

«Главная задача нашего фильма — напомнить людям об этом уникальном событии, которое во многом предопределило спортивную судьбу Петербурга. Мы собрали воспоминания очевидцев соревнований», — поделился режиссер документальной ленты Евгений Попов.

Первые Игры доброй воли прошли в Москве в 1986 году, второй их этап был организован в Сиэтле в 1990-м, а третьи проходили в Петербурге с 23 июля по 7 августа 1994 года. В них поучаствовали более 2 тыс. спортсменов из разных уголков мира. Инициатором создания игр выступил бизнесмен Тед Тернер — он хотел обеспечить возможность состязаний между американскими и советскими атлетами на высшем уровне. Олимпийские игры не стали подходящей площадкой для этого, так как США и СССР поочередно бойкотировали их.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что соревнования 1994 года стали значительным стимулом для развития города. В Северной столице не только обновили спортивные объекты, но и реставрировали памятники и фасады зданий, модернизировали общественный транспорт. Именно благодаря этим Играм в Петербурге появилось движение волонтеров.

Премьера фильма пройдет 10 августа на выставке «Мой Петербург». После этого увидеть кино можно будет на сайте и в соцсетях «Петербургского дневника».