Навязанный сценарий: психотерапевт посоветовала, как лучше отметить Новый год

Психотерапевт Крашкина: уединение на Новый год тоже может быть ресурсом

Соцсети и реклама создают иллюзию, что праздник должен быть веселым и идеальным, но это не так. Лучше выбрать собственный формат праздника, порекомендовала в беседе с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.Ирина Крашкина.

«Корни навязанных „идеальных“ сценариев — в социальной и культурной норме. Реклама, фильмы, соцсети формируют шаблон: Новый год — обязательное веселье, шумная компания, море подарков. На самом деле нет универсального „правильного“ способа отмечать праздник», — сказала Крашкина.

Она пояснила, что давление часто рождается из-за страха не соответствовать ожиданиям («что обо мне подумают»), а не из своих внутренних желаний.

«Если ощущаете дискомфорт, спросите себя: „чего я хочу на самом деле?“ Принять свое желание провести праздник спокойно, не осуждать себя — это проявление зрелости и заботы о себе. Важно различать: одиночество по принуждению и осознанное уединение — две большие разницы, и второе может быть гораздо ресурснее», — отметила психотерапевт.

