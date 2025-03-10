Наука и угроза: астероид Бенну может объяснить, как зародилась жизнь на Земле

7 лет назад в космос запустили зонд NASA под названием OSIRIS-REx. Объект собрал образцы древнего грунта с астероида Бенну и вернулся на Землю с ними. Эксперт Екатерина Бородина рассказала, какие новые возможности и знания откроют полученные образцы, сообщает RuNews24.ru .

Космический объект был обнаружен в 1999 году и привлек внимание исследователей своим «поведением». Сейчас это космическое тело может предоставить людям информацию о том, как формировались планета Земля и жизнь на ней. Также особое внимание уделяется исследованию космической пыли, из которой, по предположениям, произошли органические соединения и вода.

При этом астероид представляет опасность для нашей планеты – существует вероятность его столкновения с Землей. В ближайшее 10 лет эта вероятность оценивается как низкая, но наблюдение за его орбитой продолжается. Астероид диаметром около 500 м при столкновении может принести Земле множество разрушений: пожары, цунами, изменения климата и т. д.

«Это еще одно напоминание о том, что космос может быть непредсказуемым и опасным», — предупредила специалист.

Сейчас ученые в астероиде Бенну видят возможность разработки стратегии по защите Земли от космических воздействий. Исследования направлены не только на изучение прошлого, но и формирование безопасного будущего.