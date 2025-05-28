Научный взгляд на флирт: что происходит с психикой партнера

Современные исследования показывают, что флирт в присутствии партнера — даже если он кажется безобидным — может оказывать глубокое воздействие на отношения. В том числе он угрожает эмоциональной безопасности, рассказала РИАМО практический психолог, специалист по отношениям, консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова.

Снижение сексуального влечения

Исследование, опубликованное в Journal of Sex Research (рецензируемый академический журнал, посвященный изучению сексуальности человека и сексологии в целом), показало, что, когда один из партнеров становится объектом флирта со стороны третьих лиц, это может привести к снижению сексуального влечения и эмоциональному отдалению в отношениях. Даже если партнер не отвечает на флирт, сам факт внешнего внимания может вызывать у другого чувство угрозы и неуверенности в отношениях.

Снижает привлекательность

Исследование, проведенное учеными из Израиля и США, обнаружило, что, когда с вашим партнером флиртуют при вас, это может снизить вашу собственную привлекательность по отношению к нему. Вместо того чтобы усилить желание, такое поведение может вызвать сомнения в ценности отношений и снизить мотивацию к их поддержанию.

Флирт как нарушение ожиданий

Согласно теории нарушений ожиданий, флирт в присутствии партнера может восприниматься как нарушение социальных норм и ожиданий в отношениях. Это может вызывать негативные эмоциональные реакции и снижать удовлетворенность отношениями.

«Эти исследования подчеркивают, что флирт в присутствии партнера — это не просто безобидная игра, а поведение, способное подорвать доверие и близость в отношениях. Важно осознавать последствия таких действий и стремиться к открытой и уважительной коммуникации в паре», — заключила Богунова.