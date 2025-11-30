Научные квесты прошли более чем в 200 локациях Щелкова

В городском округе Щелково состоялся «Научный квест выходного дня». Во всех 20 школах округа, в 40 точках и более чем в 200 локациях кипела настоящая научная жизнь, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Образовательно-развлекательное мероприятие было посвящено технологиям и открытиям. Участники с головой погрузились в мир знаний, где о самом сложном говорили просто и увлекательно.

Самыми яркими моментами этого дня стали научные шоу, на которых все взрывалось и искрилось, познавательные мастер-классы по робототехнике и естественным наукам.

Также для участников были организованы интерактивные выставки, где каждый мог почувствовать себя ученым; захватывающие конкурсы и соревнования и полезные профориентационные встречи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.