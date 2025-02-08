Научные деятели Мытищи принимают поздравления

В преддверии Дня российской науки сотрудники Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана принимали поздравления с профессиональным праздником. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, обращаясь к специалистам, отметила, что для нашего округа центр является знаковым учреждением, известным в том числе и на мировом уровне, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Разработки наших ученых востребованы и являются флагманом для дальнейшего развития. В настоящее время институт расширяется, строятся новые корпуса, где в будущем будут создаваться новые идеи.

Не только научная, но и духовная составляющая важна для сотрудников центра. Сейчас на площади перед институтом ведется строительство храма в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери.

Глава округа поблагодарила коллектив за работу и вручила наградную плакетку.

Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов отметил, что институт занимает отдельное место в жизни нашего округа. Количество докторов и кандидатов наук в коллективе ежегодно увеличивается, что говорит о постоянном развитии и движении вперед.

На торжественной церемонии особо отличившиеся сотрудники получили Почетные грамоты и Благодарности главы и Совета депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.