Научно-практический симпозиум состоится в Подмосковье 29 марта

В рамках ежегодной Международной научно-практической конференции «Современные психотехнологии в управлении, политике, бизнесе, образовании и искусстве» 29 марта с 10:00 до 20:00 пройдет научно-практический симпозиум «Психология и психоанализ искусства, творчества», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

В программе симпозиума — актуальные вопросы современных процессов искусства и творчества через призму профессий психолога, психоаналитика и психотерапевта.

Практический блок вопросов посвящен работе с внутренними конфликтами клиента/пациента через проекции восприятия и анализа произведений искусства и собственного творчества, а также работе в области семейных отношений с применением психоанализа, арт-терапевтического анализа произведений искусства, практике работы с возрастными и смысложизненными кризисами с применением артлогометодик и других инструментов практической психологии и психоанализа.

Регистрация открыта, программа симпозиума доступна по ссылке.

Место проведения: Московская область, г. Одинцово, улица Новоспортивная, 3, кампус МГИМО-Одинцово.

Возрастное ограничение: 16+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.