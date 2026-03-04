Наталья Поклонская сменила афрокосы на строгий образ
Экс-депутат Госдумы Поклонская сменила афрокосы на начес и строгий костюм
Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская показала новый образ после прошлогодних экспериментов с афрокосами, сообщает «Царьград».
В Telegram-канале она разместила снимок с профессиональной фотосессии.
Если прошлым летом экс-чиновница появилась с африканскими косичками и вызвала широкий резонанс, то теперь ее выбор пал на классический стиль.
На фото Поклонская позирует в белой блузке, свободных серых брюках и черных туфлях. Волосы уложены в объемный начес вместо привычного каре или прямых распущенных локонов.
«Провели фотосессию с прекрасной командой великолепных специалистов», — подписала кадр Поклонская.
О смене имени Натальи Поклонской стало известно в октябре 2025 года.
