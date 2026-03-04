Наталья Поклонская сменила афрокосы на строгий образ

сегодня в 17:57

Экс-депутат Госдумы Поклонская сменила афрокосы на начес и строгий костюм

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская показала новый образ после прошлогодних экспериментов с афрокосами, сообщает «Царьград» .

В Telegram-канале она разместила снимок с профессиональной фотосессии.

Если прошлым летом экс-чиновница появилась с африканскими косичками и вызвала широкий резонанс, то теперь ее выбор пал на классический стиль.

На фото Поклонская позирует в белой блузке, свободных серых брюках и черных туфлях. Волосы уложены в объемный начес вместо привычного каре или прямых распущенных локонов.

«Провели фотосессию с прекрасной командой великолепных специалистов», — подписала кадр Поклонская.

О смене имени Натальи Поклонской стало известно в октябре 2025 года.

