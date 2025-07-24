Насыщенная программа пройдет в городском парке Каширы в День города

В эти выходные жители Каширы смогут отметить свой главный праздник — День города, которому в этом году исполняется 669 лет. Кашира — один из старейших городов региона, и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Кульминацией празднования станет суббота, 26 июля. В городском парке Каширы состоится насыщенная и интересная для всех возрастов программа: спортивные состязания, соревнования по трюковому самокату, мастер-классы, викторины, ярмарка изделий ручной работы, развлекательные игры и концерты. Аттракционы и праздничные торговые точки порадуют гостей разнообразием развлечений и предложений.

«Наш любимый город отметит 669-летие. В парке в этот день будет весело и очень интересно. Приглашаем всех разделить этот праздник с нами и зарядиться хорошим настроением,» — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

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