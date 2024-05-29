Насыщенная гастрономическая программа ждет гостей рыбной недели в Москве

В гастропрограмме фестиваля «Москва на волне. Рыбная неделя» проекта «Лето в Москве» принимают участие более 300 ресторанов во всех округах столицы. В меню — необычные блюда из российских морепродуктов, сообщает пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Традиционная кухня представлена разными вариантами наваристой и копченой ухи, сочными рыбными стейками и шашлычками, а также нежными котлетами из щуки и судака. Узнать заведения, участвующие в программе, можно по наклейке с логотипом фестиваля.

На большинстве площадок фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» работают рыбные рынки. Самые крупные открылись у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ и на улице Школьной.

Так же в рамках фестиваля ресторан «Рыбная Мануфактура № 1» на Павелецкой площади, 3 откроет гостям сразу несколько российских рецептов: мурманских гребешков со шпинатом, а также мурманской трески с картофельным пюре и рыбной ухи по-мурмански.

Не обошлось и без экспериментов. Например, что будет, если в традиционных блюдах заменить мясо на рыбу или добавить морепродуктов для вкуса? Узнать ответ можно, попробовав освежающую окрошку с копченым судаком в ресторане «Рыба моя» в центре столицы (1-я Тверская-Ямская ул., д. 21) или закусив голубцами с крабом в «Черетто море» на ул. Удальцова 1А.

Более подробно о всех заведениях и программе можно прочитать на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».