Настольную военно-историческую игру создали в Солнечногорске

Проект собрал 25 активных школьников с пятого по девятый классы. С начала года они собирали информацию об истории войны, участвовали в квестах и встречались с краеведами, а также сами придумывали вопросы для карточек. В результате в рамках проекта была создана настольная военно-историческая игра, всего получилось 100 экземпляров.

Игру-бродилку «Передай историю» презентовала заведующая библиотекой им. Бориса Васильева Марина Богатова.

«Игровое поле выполнено в форме карты округа. Обойти её нужно четыре раза — символично количеству лет ВОВ. Игрокам нужно будет пройти путь от лейтенанта до маршала. Чтобы победить нужна тактика, в игре есть опасные места на выбывание», — сказала Марина Богатова.

Турнир между школьниками проведут в сентябре, где они впервые увидят реализованный проект и смогут сыграть.

В дальнейшем планируется, что библиотекари будут презентовать игру в школах и молодежных центрах городского округа Солнечногорск.

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