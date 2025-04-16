Настольная книга Че Гевары: спецпроект РИАМО — о военкоре Беке и его повести

Бек родился в 1903 году в Саратове. До начала ВОВ он писал для «Известий» и «Комсомольской правды», а после начала войны вступил в писательскую роту Московского народного ополчения. Также Бек принимал участие в боях под Вязьмой, где успевал писать о сражениях и жизни в окопах.

Самой известной работой военкора стала повесть «Волоколамское шоссе». В книге он рассказал о тактике «спираль Момыш-Улы», которая была придумана генерал-майором Иваном Панфиловым и реализованной комбатом Бауыржаном Момыш-Улы во время битвы под Волоколамском. Осенью 1941 года советские солдаты и офицеры справились с поставленной задачей замедлить наступление более сильного врага на Москву.

Образ погибшего генерал-майора Ивана Панфилова автор смог воссоздать после общения с солдатами. Еще в книге он уделил больше внимания мыслям комбата.

Повесть Бека была популярна среди латиноамериканских революционеров. Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара называли «Волоколамское шоссе» своей настольной книгой.

Полностью прочитать про Бека можно на сайте спецпроекта.

Проект «Герои-военкоры» посвящен доблестным свидетелям самых страшных и трагических событий — военным корреспондентам. В проекте идет речь о великих предках и бесстрашных современниках.

В проекте можно узнать о Юрии Жукове, Павле Мусьякове, Аркадии Первенцеве и других.

Авторы спецпроекта РИАМО изучили архивы, биографии военкоров, их произведения. Они постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, представить читателям воспоминания, мемуары, показать, как опасен и нелегок труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов, как трудны были их быт и работа.

Спецпроект также рассказывает, как работают военкоры-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.