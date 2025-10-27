Настоятель Никольского храма города Химки Димитрий Оселедец назначен Благочинным Химкинского церковного округа
Фото - © Администрация г.о Химки
Настоятель Никольского храма города Химки, иерей Димитрий Оселедец распоряжением епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла назначен Благочинным Химкинского церковного округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Служение в Химках Димитрий Оселедец начал в 2013 году, он поступил алтарником в Богоявленский храм. В 2014 году являлся диаконом, а еще спустя год рукоположен в сан священника и стал штатным клириком Богоявленского храма. Затем назначен настоятелем Никольского храма. В течение 10 лет Димитрий Оселедец был помощником благочинного Химкинского округа с 2014 по 2024 годы, а с 2019 по 2024 годы был заместителем благочинного Химкинского округа. С 21 октября 2025 года возглавил Химкинское благочиние.
«Химкам нужен мир, любовь и взаимопонимание. Будем трудиться вместе на благо нашего любимого городского округа», — отметил Димитрий Оселедец.
Настоятелем Богоявленского храма города Химки назначен епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Помощником настоятеля — протоиерей Михаил Трутнев.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.