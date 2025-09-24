Настоящий подарок на праздник: россияне будут отдыхать 12 дней в Новый год

Мишустин подписал постановление о праздниках и выходных днях на 2026 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. 3 и 4 января переносят на 9 января и 31 декабря, поскольку те дни — нерабочие, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Таким образом, россияне будут отдыхать 12 дней на новогодние праздники. Выходные ожидаются с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Три дня предстоит отдохнуть на День защитника Отечества. Выходные будут с 21 по 23 февраля. На Международный женский день россияне тоже отдохнут три дня — с 7 по 9 марта.

На майские праздники граждане будут отдыхать по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Также выходной будет 4 ноября.

