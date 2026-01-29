Настоящий хоррор: москвич словил паническую атаку в запертом общественном туалете
Мужчину заперли в общественном туалете на юго-западе Москвы
Консьержка ушла домой, закрыв мужчину в общественном туалете на юго-западе Москвы. Испуганного москвича пришлось вызволять спасателям, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в четверг около 20:00 на Профсоюзной улице в столичном районе Коньково. При выходе из общественной уборной мужчина понял, что все двери закрыты. Испуганный москвич набрал 112 и вызвал сотрудников МЧС.
Прибывшие на вызов спасатели попытались успокоить мужчину и одновременно разрезали решетку. Затем москвича вывели на улицу и передали медикам. Врачи не обнаружили физических травм.
Выяснилось, что мужчина оказался в такой ситуации по вине консьержки, которая покинула пост и ушла домой, не проверив помещение.
