Настоящий хоррор: москвич словил паническую атаку в запертом общественном туалете

Инцидент произошел в четверг около 20:00 на Профсоюзной улице в столичном районе Коньково. При выходе из общественной уборной мужчина понял, что все двери закрыты. Испуганный москвич набрал 112 и вызвал сотрудников МЧС.

Прибывшие на вызов спасатели попытались успокоить мужчину и одновременно разрезали решетку. Затем москвича вывели на улицу и передали медикам. Врачи не обнаружили физических травм.

Выяснилось, что мужчина оказался в такой ситуации по вине консьержки, которая покинула пост и ушла домой, не проверив помещение.

