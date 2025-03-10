Настоящее чудо: петербурженка спасла архивные документы из мусора

Женщина обнаружила мусорные мешки на Галерной улице, сообщила об этом в Архивный комитет города и передала находку сотрудникам ведомства. Те отдали материалы в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов.

«Все негативы кадров отдадут в работу экспертной комиссии при Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Ее задача — определить, в каком состоянии пленки, какие именно материалы они содержат. Если специалисты обнаружат дубликаты документов, которые в наших фондах и фондах коллег уже есть, тогда мы сможем составить акт об уничтожении», — заявила директор Центрального государственного архива научно-технической документации Петербурга Фаина Недбай.

Она также поблагодарила неравнодушную петербурженку за чуткость и внимание и отметила, что специалисты получили 6 мешков по 10 кг каждый.