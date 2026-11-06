Наставники в Подмосковье помогают подросткам справляться с трудностями

Почти 200 детей в сложной жизненной ситуации в Московской области получают поддержку взрослых наставников. В региональный реестр включены более 230 человек, подобраны более тысячи кандидатов, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Министр социального развития региона Андрей Кирюхин отметил, что наставничество — это живое участие в жизни ребенка: поддержка взрослого помогает подросткам не оставаться наедине с проблемами.

Иерей Димитрий Андреевич Шаповалов из Коломенской епархии, городской округ Коломна, считает наставничество продолжением своего служения. Он давно знаком с Марией и поддержал ее, когда у подростка возникли трудности в общении с родителями и другими взрослыми. Священник помогает ей осознанно подходить к своим поступкам.

«Ни с чем не сравнима радость, когда видишь, как ребенок, в которого не верили, который сам не верил в себя, достигает благополучия, добивается успеха. Ради этого ничего не жалко», — отметил отец Димитрий.

Педагог Екатерина Гурьева из Подольска стала наставником Миши и Олега. Мальчики пришли в ее школу в августе после совершенных летом правонарушений. Екатерина считает, что за такими поступками стоят дефицит внимания, отсутствие ориентиров и неумение конструктивно направить энергию.

«Моя задача как наставника — не читать морали, а стать тем самым взрослым, которому можно доверять», — рассказала Екатерина.

Первые недели педагог налаживала контакт с настороженными подростками через разговоры о мотоциклах, играх и будущем. Затем они стали посещать школьные спортивные турниры, городские встречи с ветеранами и экскурсии. Миша увлекся соревнованиями и учится принимать поражения. Олег стал ответственнее и начал помогать организовывать младших ребят.

Подбор и обучение наставников продолжаются в каждом округе. Участвовать может любой совершеннолетний житель Подмосковья, прошедший специальное обучение. Заявление на включение в реестр подают через личный кабинет на сайте http://dobro.ru в разделе «Стать наставником». После включения в реестр необходимо согласие ребенка и его законных представителей.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.