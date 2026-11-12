Наставники в Ленинском округе обсудили свою роль в воспитании детей

Наставники Движения первых Московской области 12 ноября встретились в музее-заповеднике «Горки Ленинские» на финисаже выставки «Новый человек». Участники обсудили роль музеев и педагогов в воспитании подрастающего поколения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» объединила педагогов со всей Московской области. Участники рассмотрели методы воспитания и образования в контексте исторических событий и влияние наставника на становление личности ребенка.

«На площадке музея наставники не просто обменялись опытом, но и сформировали решения, которые будут определять развитие молодежной политики в регионе. Особенно важно, что каждый из гостей смог предложить свои идеи и быть услышанным», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Образовательная программа включала панельные дискуссии, развивающие занятия и проектную сессию. Полученные знания помогут педагогам внедрить новые практики в свою работу.

Аналитический психолог Любовь Кондратьева провела мастер-класс о сепарации подростков от родителей. Участники рассмотрели нормы поведения и признаки отклонений от них, обсудили приоритеты на разных этапах взросления и ошибки прошлого, чтобы избежать их повторения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.