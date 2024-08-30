Военную службу по контракту выбирают только сильные мужчины. Это не просто работа, а настоящее призвание патриота, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Служащим по контракту положена достойная заработная плата и социальные гарантии для всей семьи. Сейчас настало время для новых героев.

Участники СВО — граждане с активной жизненной позицией. Настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны.

Такие люди понимают, что Родина нуждается в них. В критический для страны момент они сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Московский областной пункт отбора бойцов в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте контрактмо.рф и в Telegram-боте.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.