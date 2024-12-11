Наследники Тюрмера отправили главную елку страны из Подмосковья в Кремль

Главную елку страны спилили 9 декабря в Бородинском лесничестве, а сегодня на автопоезде Деда Мороза она поехала на Соборную площадь Московского Кремля, где ее украсят и она простоит до Крещения, 19 января, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Лесничие начали искать главное новогоднее дерево страны еще летом. Несколько месяцев шел отбор самой красивой ели, которую выбирали из 25 претенденток. С 2007 года главную новогоднюю елку в Кремль доставляют только из Подмосковья. Наше Бородинское лесничество уже третий раз становится ее родиной. Впервые дерево нашли здесь в 2009-м, затем — в 2019-м. Нынешнюю ель опытные лесничие заприметили более 10 лет назад», — рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.

Ничего удивительного, что именно здесь, в Бородинском лесничестве, нашли подходящую под все требования ель: высота красавицы должна быть не менее 25 метров и возраст — не старше 120 лет. Ведь именно на можайской земле жил и работал выдающийся лесовод-практик, лесничий Карл Францевич Тюрмер, 200-летие со дня рождения которого отмечали в этом году. В этом году здесь открыли памятник лесоводу и здесь до сих пор растет лес, посаженный великим Трюмером в 1871 году на 475 га — как образец искусственного лесовосстановления.

Лесная красавица, которая сегодня автопоездом с Дедом Морозом за рулем поздно вечером въедет через Спасские ворота в Кремль, полностью соответствует строгим стандартам елочной красоты: высота — 30 метров, размах нижних ветвей — 8 метров, возраст — 90 лет.

Главное новогоднее дерево, которое будет радовать посетителей новогоднего Кремля, в столицу провожали всем личным составом Бородинского лесничества — с законной гордостью и с легкой грустью.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.