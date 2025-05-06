Наследие Победы: ставропольцы продолжают дело предков на передовой

2025 год в России проходит как Год защитника Отечества и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. После завершения войны в 1945 году фронтовики вернулись домой и участвовали в восстановлении страны. Сохранив память о войне, они передавали ее следующим поколениям. Сегодня их внуки и правнуки продолжают службу, в том числе участвуя в СВО. Проект «Наследники победителей» собирает истории современных военнослужащих и их предков, сообщает « Победа 26 ».

Ставрополец Александр Никонов — представитель военной династии. Его отец и дед служили в ВДВ. В 2018 году он добровольцем поехал на Донбасс, в 2022 году был мобилизован. Участвовал в боевых действиях на Херсонском и Запорожском направлениях как оператор БПЛА. В настоящее время проходит восстановление после ранения и планирует принять участие в акции «Бессмертный полк». В семье Никонова память о воинской службе бережно хранится: в числе его предков — участники Великой Отечественной и Первой мировой войн.

Другой участник проекта — Вячеслав Мустафаев из Ставрополя, кавалер ордена Мужества. Его прадед Иван Слукин с 1941 года воевал в составе Красной армии и был тяжело ранен в боях под Прагой в 1945 году. Вячеслав продолжил семейную традицию, служил по контракту, участвовал в СВО как оператор ПТРК. Воевал в районе Мелитополя и Токмака, получил ранение на Донецком направлении.

Сейчас он является участником ветеранского клуба «Мы вместе» при государственном фонде «Защитники Отечества», активно занимается патриотическим просвещением и участвует в спортивных мероприятиях.