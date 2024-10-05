«Насинячились и просто не прошли фейс-контроль»: бойцы ВСУ не смогли пройти в Польшу

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Экс-боец ВСУ: некоторые военные не смогли попасть в Польшу, так как были пьяны

Бывший украинский военный, бежавший из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что ряд бойцов ВСУ не смогли пройти границу с Польшей, так как были пьяны. Об этом сообщает РИА Новости .

Он добавил, что ряд украинцев пили пока ехали в Польшу.

«Они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе», — отметил собеседник.

Мужчина после мобилизации поехал обучаться на заряжающего танка Leopard в Польшу. Из страны он сбежал и смог легализоваться как беженец в ФРГ.