Насиловал и убивал маленьких девочек: история первого в России маньяка-милиционера

«Лента.ру» рассказала о сержанте Павле Шувалове, который служил в Ленинграде и стал первым российским маньяком-милиционером.

«Невский маньяк», как его прозвали тогда в Ленинграде, насиловал и убивал девочек в возрасте 13-15 лет. На жертвах были разрезанные капроновые колготки.

На след маньяка милиционеры вышли только после его пятого преступления. Они обратили внимание, что на запястьях пятой жертвы — 15-летней девочки — есть следы металла. Также ранее две жертвы говорили знакомым, что собираются на встречу с каким-то милиционером.

Сопоставив все данные, следователи вышли на старшего сержанта милиции Павла Шувалова, который обычно дежурил на станциях метро «Пролетарская», «Площадь Ленина», «Обухово», «Ломоносовская» и «Елизаровская».

После того, как его задержали, мужчина во всем сознался и рассказал, что готовил двойное убийство, так как убивать девочек по одной ему «стало скучно». Но вскоре экс-милиционер отказался от свои слов и сказал, что признание из него выбили силой.

У Шувалова была семья и дети, которые не знали о его «второй жизни».

«Шувалов — классический, хрестоматийный маньяк. Нет ничего удивительного в том, что отец семейства, тихий и скромный человек на самом деле оказался страшным убийцей. Как правило, маньяки живут двойной жизнью, и чем благообразнее ее внешняя сторона, тем страшнее и уродливее внутренняя», — пояснил психиатр Вячеслав Иванов.

Изучив все доказательства по делу, суд вынес обвинительный приговор. Сначала ему назначили высшую меру наказания, но ее из-за моратория заменили на пожизненный тюремный срок. Маньяк умер в колонии в 2020 году.