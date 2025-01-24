Нашествие гробов во дворе района Люблино пугает жителей Москвы

Жители московского района Люблино почти каждое утро во дворе жилого комплекса находят гробы — то деревянные, то цинковые. Эта находка вызвала такой ужас у горожан, что они стали дежурить по ночам с целью выяснить, кто оставляет гробы, пишет SHOT .

В Люблине на улице Ставропольской происходят загадочные события, которые держат местных жителей в постоянном напряжении. Уже на протяжении двух месяцев они сталкиваются с пугающим явлением: почти каждое утро у мусорных контейнеров обнаруживается новый гроб — попеременно либо из дерева, либо из цинка.

Несмотря на то, что поблизости нет ни моргов, ни кладбищ, зловещие находки продолжают появляться с пугающей регулярностью. Ближайшие похоронные объекты расположены на значительном расстоянии от этого места, что делает ситуацию еще более таинственной.

Некоторые отважные жители пытались выследить таинственного «поставщика» гробов, устраивая ночные дежурства. Однако в такие ночи никаких подозрительных действий не наблюдалось. Никто не привозил гробы. Но как только бдительность ослабевает и наблюдение со стороны москвичей прекращается, гробы вновь начинают появляться.

Позднее выяснилось, что в трех кварталах от места обнаружения мистических находок находится похоронное бюро. Несмотря на то, что у ритуального салона должна быть собственная система утилизации отходов, есть подозрения, что именно эта организация пугает людей. Особое внимание привлекает идентичная маркировка на гробах, найденных во дворе, и упаковках, замеченных возле похоронного дома.

Представители ритуального салона категорически отрицают любые обвинения в свой адрес, но местные жители всерьез задумались о том, чтобы обратиться с коллективным заявлением о помощи в компетентные органы.